Киевляне начали получать обновленные платежки за свет: список изменений

Жители Киева начали получать новые платежки за свет. Они должны сделать оплату более простой и понятной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
По его словам, изменения в платежках за электроэнергию таковы:
Он подчеркнул, что при помощи таких нововведений хотели исключить недоразумения во время оплаты, чтобы она всегда происходила по корректным реквизитам, а пользователи понимали, почему сумма именно такая.
Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что область может выйти на плановые отключения света уже во вторник, 20 декабря.
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