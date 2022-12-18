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Киевляне начали получать обновленные платежки за свет: список изменений

Иллюстративное фото: в Киеве изменили платежки за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Киева начали получать новые платежки за свет. Они должны сделать оплату более простой и понятной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

По его словам, изменения в платежках за электроэнергию таковы:

  • форма для внесения актуальных показаний стала расширенной. Это позволит передать данные из разных типов счетчиков;
  • теперь в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;
  • в блоке расчетов содержится больше информации, в частности ожидаемое потребление и рекомендованная сумма к оплате;
  • в платежках указан EIC-код и QR-код - для удобной оплаты.

Он подчеркнул, что при помощи таких нововведений хотели исключить недоразумения во время оплаты, чтобы она всегда происходила по корректным реквизитам, а пользователи понимали, почему сумма именно такая.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что область может выйти на плановые отключения света уже во вторник, 20 декабря.

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