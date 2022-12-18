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Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: перелік змін

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Київ, Неділя 18 грудня 2022 17:19
Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: перелік змін Ілюстративне фото: у Києві змінили платіжки за світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Києва почали отримувати нові платіжки за світло. Вони мають зробити оплату простішою і зрозумілішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

За його словами, зміни у платіжках за електроенергію такі:

  • форма для внесення актуальних показань стала розширеною. Це дозволить передати дані з різних типів лічильників;
  • тепер у полі з показаннями, зафіксованими постачальником, інформація від двозонного/тризонного лічильника вказується в окремих зонах;
  • у блоці розрахунків міститься більше інформації, зокрема очікуване споживання та рекомендована сума до оплати;
  • у платіжках вказаний EIC-код та QR-код - для зручної оплати.

Він підкреслив, що за допомогою таких нововведень хотіли унеможливити непорозуміння під час оплати, щоб вона завжди відбувалася за коректними реквізитами, а користувачі розуміли, чому сума саме така.

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що область може вийти на планові відключення світла вже у вівторок, 20 грудня.

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