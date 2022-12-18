Киевляне начали получать обновленные платежки за свет: список изменений

Иллюстративное фото: в Киеве изменили платежки за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жители Киева начали получать новые платежки за свет. Они должны сделать оплату более простой и понятной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

По его словам, изменения в платежках за электроэнергию таковы: форма для внесения актуальных показаний стала расширенной. Это позволит передать данные из разных типов счетчиков;

теперь в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;

в блоке расчетов содержится больше информации, в частности ожидаемое потребление и рекомендованная сумма к оплате;

в платежках указан EIC-код и QR-код - для удобной оплаты. Он подчеркнул, что при помощи таких нововведений хотели исключить недоразумения во время оплаты, чтобы она всегда происходила по корректным реквизитам, а пользователи понимали, почему сумма именно такая.