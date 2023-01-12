Кияни підтримали перейменування столичних вулиць та станцій метро: які назви обрали

У додатку "Київ Цифровий" завершилося голосування за нові назви для кількох вулиць та станцій метро у Києві. Користувачі сервісу підтримали чотири із п'яти пропозицій, які винесли на голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування у додатку "Київ Цифровий".