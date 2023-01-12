Киевляне поддержали переименование столичных улиц и станций метро: какие названия выбрали
В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование за новые названия для нескольких улиц и станций метро в Киеве. Пользователи сервиса поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования в приложении "Киев Цифровой".
По результатам голосования предложение переименовать станцию метро "Дружбы народов" в честь исторической местности "Зверинецкая" поддержали 76% пользователей.
За новое название для площади Льва Толстого проголосовали 83%, одновременно поддержав переименование улицы Льва Толстого в честь гетмана Павла Скоропадского.
Поскольку в столице уже существует улица Павла Скоропадского на Бессарабке (пролегает от Большой Васильковской до Бассейной), чтобы избежать дублирования, предлагали также переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко. Это предложение горожане не поддержали, "за" проголосовали только 26%.
Кроме того, 88% участников голосования согласились с тем, чтобы бульвар Перова стал Воскресенский проспект, а проспект Освободителей получил название в честь украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств Георгия Нарбута.
Также 90% поддержали предложение дать проектной станции метро "Проспект Правды" новое название "Варшавская" (станция будет располагаться рядом с Варшавским жилмассивом).
Напомним, в Киевсовете на заседании 27 октября приняли решение о переименовании еще более 40 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.
О том, как изменились названия улиц в Украине после 24 февраля, читайте вматериале РБК-Украина.
Также ранее мы писали, что более половины украинцев (56,9%) поддерживают идею переименования улиц и площадей, связанных с РФ, Российской империей и Советским Союзом.
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