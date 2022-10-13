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Більшість українців підтримують дерусіфікацію міст та сіл країни

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 11:40
Більшість українців підтримують дерусіфікацію міст та сіл країни Фото: дерусифікацію міст України підтримують більше половини респондентів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини українців (56,9%) підтримують ідею перейменування вулиць та площ, пов’язаних з РФ, Російською імперією та Радянським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, лише 17,9% українців негативно ставляться до ініціатив органів місцевої влади щодо перейменування топонімів, пов’язані з Росією. Байдуже ставляться до дерусифікації 17,2% респондентів, ще 8,0% заявили, що їм байдуже.

Більшість українців підтримують дерусіфікацію міст та сіл країни

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, в Україні заборонять присвоювати географічним об'єктам назви, пов’язані з Росією. У липні Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

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