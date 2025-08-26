Кияни оцінили готовність України до російського вторгнення у 2022 році

Лише 16% опитаних вважають, що країна зробила достатньо.



Серед тих, хто оцінив дії держави як недостатні, 72% покладають відповідальність на політичну владу, яка, на їхню думку, не доклала необхідних зусиль.

Ще 30% говорять про недовіру самого населення до ймовірності вторгнення, 20% вважають, що недопрацювало військове керівництво.

Інші причини згадуються рідше: занадто великі ресурси Росії (17%) та обмежена підтримка з боку Заходу (16%).



Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначає, що українці ще довго дискутуватимуть про оптимальну стратегію дій країни напередодні вторгнення. У цих суперечках він бачить як прагнення покарати винних, так і спробу виявити слабкі місця, щоб врахувати їх на майбутнє.

"Водночас важливо, щоб ці дискусії не виходили за конструктивні рамки, не перетворювалися на емоційне зведення рахунків та не переслідували політичну мету. Для України зараз критично важливо зберігати єдність та корисну співпрацю між усіма сторонами", - наголосив експерт.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування мешканців м. Київ Упродовж 25 липня - 3 серпня 2025 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум". Опитано 804 мешканці.