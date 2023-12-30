ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кияни можуть швидше забрати авто зі штрафмайданчика: як це зробити

Київ, Субота 30 грудня 2023 21:03
UA EN RU
Кияни можуть швидше забрати авто зі штрафмайданчика: як це зробити Фото: кияни можуть швидше забрати авто зі штрафмайданчика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Автомобіль зі штрафмайданчика у Києві можна забрати за допомогою "Дії". Це пришвидшить процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Для того, щоб забрати евакуйоване на штрафмайданчик авто, потрібно знайти у застосунку "Дія" техпаспорт та водійське посвідчення.

Потім необхідно синхронізувати застосунки "Дія" та "Київ Цифровий". Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто.

Щоб скористатися шерингом документів через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий" і забрати евакуйоване авто, потрібно:

  • відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали (якщо ви вказали номер авто у своєму профілі в застосунку "Київ Цифровий". В іншому разі потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, обрати сервіс "Евакуація", "Перевірити автомобіль" та ввести номер авто);

  • натиснути "Отримати автомобіль";

  • пошерити водійські документи через "Дію" - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

  • вказати дату, коли заберете авто;

  • сплатити штраф і вартість евакуації за зберігання авто;

  • отримати QR-код для повернення авто.

На штрафмайданчику потрібно показати QR-код поліцейському - він його сканує, щоб переконатись, що штраф оплачений.

Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька кліків.

Також у Києві повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Дия
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес