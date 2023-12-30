Кияни можуть швидше забрати авто зі штрафмайданчика: як це зробити

Автомобіль зі штрафмайданчика у Києві можна забрати за допомогою "Дії". Це пришвидшить процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Для того, щоб забрати евакуйоване на штрафмайданчик авто, потрібно знайти у застосунку "Дія" техпаспорт та водійське посвідчення.

Потім необхідно синхронізувати застосунки "Дія" та "Київ Цифровий". Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто.

Щоб скористатися шерингом документів через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий" і забрати евакуйоване авто, потрібно:

відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали (якщо ви вказали номер авто у своєму профілі в застосунку "Київ Цифровий". В іншому разі потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, обрати сервіс "Евакуація", "Перевірити автомобіль" та ввести номер авто);

натиснути "Отримати автомобіль";

пошерити водійські документи через "Дію" - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

вказати дату, коли заберете авто;

сплатити штраф і вартість евакуації за зберігання авто;

отримати QR-код для повернення авто.

На штрафмайданчику потрібно показати QR-код поліцейському - він його сканує, щоб переконатись, що штраф оплачений.