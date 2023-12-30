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Киевляне могут быстрее забрать авто со штрафплощадки: как это сделать

Киев, Суббота 30 декабря 2023 21:03
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Киевляне могут быстрее забрать авто со штрафплощадки: как это сделать Фото: киевляне могут быстрее забрать авто со штрафплощадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Автомобиль со штрафплощадки в Киеве можно забрать с помощью "Дії". Это ускорит процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Для того, чтобы забрать эвакуированное на штрафплощадку авто, нужно найти в приложении "Дія" техпаспорт и водительское удостоверение.

Затем необходимо синхронизировать приложения "Дія" и "Киев Цифровой". Это позволит автоматически проверить документы и быстрее получить авто.

Чтобы воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Киев Цифровой" и забрать эвакуированное авто, нужно:

  • открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали (если вы указали номер авто в своем профиле в приложении "Киев Цифровой". В другом случае нужно нажать кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Эвакуация", "Проверить автомобиль" и ввести номер авто);

  • нажать "Получить автомобиль";

  • пошерить водительские документы через "Дія" - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения;

  • указать дату, когда заберете автомобиль;

  • заплатить штраф и стоимость эвакуации за хранение авто;

  • получить QR-код для возврата авто.

На штрафплощадке нужно показать QR-код полицейскому - он его сканирует, чтобы убедиться, что штраф оплачен.

Напомним, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько кликов.

Также в Киеве вернули плату за парковку автомобилей. Это можно сделать через приложение "Киев Цифровой".

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