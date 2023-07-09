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Кияни можуть платити за комуналку по-новому

Фото: кияни можуть платити за комуналку по-новому (Юля Червінська, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що завдяки зворотному зв’язку від користувачів у додаток додали можливість оплачувати комунальні послуги. Там же можна зберігати квитанції та подавати показники лічильників.

"Ви просили - ми зробили. У Цифровому тепер можна оплачувати комунальні послуги. Все зручно і просто. Користуйтесь і зберігайте свій час", - зазначив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Повідомляється, що оновлений "Київ Цифровий" вже доступний до завантаження в App Store та Google Play.

Електронні рахунки

Жителі Києва зможуть відмовитись від паперових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг, адже з 10 липня буде можливість користуватись лише електронними версіями.

РБК-Україна пояснило процедуру відмови від паперового рахунку-повідомлення.

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КиївКомунальні платежі