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Киянам дозволили відмовитися від паперових рахунків за комуналку

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Україна, Середа 05 липня 2023 13:01
Киянам дозволили відмовитися від паперових рахунків за комуналку Фото: рахунки за комуналку в Києві з 10 липня можна отримувати лише в електронній формі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кияни зможуть відмовитись від паперових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг. З 10 липня можна буде користуватись тільки електронними версіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Яз зазначили в прес-службі, рішення ухвалили через численні звернення споживачів.

Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об’єктами), якщо їх у споживача декілька.

Оплачувати за комуналку можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення:

  • В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.
  • Якщо споживач має декілька об’єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об’єктах, треба натиснути кнопку "Відмовитись для всіх об’єктів".
  • Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об’єкті, то потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати об’єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.
  • На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Киянам дозволили відмовитися від паперових рахунків за комуналку

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням.

Електронні рахунки мають низку переваг:

  • швидше надходять до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку "Комуналка" або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;
  • на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати;
  • оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Водночас це не стосується інших комунальних послуг, зокрема, холодної води та світла.

Тарифи на електроенергію підвищили з 1 червня. З 1 липня планували підвищити вартість води, проте рішення скасували.

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