Киянам дозволили відмовитися від паперових рахунків за комуналку

Кияни зможуть відмовитись від паперових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг. З 10 липня можна буде користуватись тільки електронними версіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Яз зазначили в прес-службі, рішення ухвалили через численні звернення споживачів.

Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об’єктами), якщо їх у споживача декілька.

Оплачувати за комуналку можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення:

В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.

Якщо споживач має декілька об’єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об’єктах, треба натиснути кнопку "Відмовитись для всіх об’єктів".

Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об’єкті, то потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати об’єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.

На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням.

Електронні рахунки мають низку переваг:

швидше надходять до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку "Комуналка" або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;

на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати;

оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Водночас це не стосується інших комунальних послуг, зокрема, холодної води та світла.