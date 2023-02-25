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Киянам пояснили, як за допомогою "Дії" швидше забрати авто зі штрафмайданчика

Фото: киянам пояснили, як за допомогою "Дії" швидше забрати авто зі штрафмайданчика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кияни можуть забрати евакуйоване авто за допомогою "Дії". Це значно спростило процедуру повернення транспорту зі штрафмайданчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Дії" у Telegram.

Для того, щоб забрати евакуйоване авто необхідно щоб у додатку "Дія" було підтягнуто техпаспорт та водіййське посвідчення водія. Потім необхідно синхронізувати додаток "Дія" та "Київ цифровий".

Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто. Якщо ж забирати машину без "Дії", то це займе трохи більше часу.

"Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення, відкрийте його та клікніть "Отримати автомобіль". Додайте водійські документи через "Дію" та вкажіть дату, коли заберете авто. Сплатіть штраф та отримайте QR-код для повернення авто", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що жителям Києва спростили процес повернення автомобіля після евакуації. Його можна буде забирати за допомогою "Дії".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в поліції назвали підстави для евакуації автомобіля.

Також ми писали, що комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів за допомогою "Дії".

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Київ