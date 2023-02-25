Киянам пояснили, як за допомогою "Дії" швидше забрати авто зі штрафмайданчика

Кияни можуть забрати евакуйоване авто за допомогою "Дії". Це значно спростило процедуру повернення транспорту зі штрафмайданчиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Дії" у Telegram.
Для того, щоб забрати евакуйоване авто необхідно щоб у додатку "Дія" було підтягнуто техпаспорт та водіййське посвідчення водія. Потім необхідно синхронізувати додаток "Дія" та "Київ цифровий".
Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто. Якщо ж забирати машину без "Дії", то це займе трохи більше часу.
"Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення, відкрийте його та клікніть "Отримати автомобіль". Додайте водійські документи через "Дію" та вкажіть дату, коли заберете авто. Сплатіть штраф та отримайте QR-код для повернення авто", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що жителям Києва спростили процес повернення автомобіля після евакуації. Його можна буде забирати за допомогою "Дії".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в поліції назвали підстави для евакуації автомобіля.
Також ми писали, що комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів за допомогою "Дії".
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