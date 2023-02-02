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Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто за допомогою "Дії"

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 15:39
Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто за допомогою "Дії" Фото: кияни зможуть забирати евакуйоване авто за допомогою "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Жителям Києва спростили процес повернення автомобіля після евакуації. Його можна буде забирати за допомогою "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Він зазначив, що раніше повернення авто займало чимало часу. Тепер же у додатку "Київ Цифровий" можна буде ділитися документом через "Дію", швидко отримати QR-код та забрати машину зі штрафмайданчика.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в поліції назвали підстави для евакуації автомобіля.

Також ми писали, що комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів за допомогою "Дії".

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