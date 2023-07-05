Киянам дозволили відмовитися від паперових рахунків за комуналку

Кияни зможуть відмовитись від паперових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг. З 10 липня можна буде користуватись тільки електронними версіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Яз зазначили в прес-службі, рішення ухвалили через численні звернення споживачів.
Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об’єктами), якщо їх у споживача декілька.
Оплачувати за комуналку можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються послуги.
Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.
Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення:
Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням.
Електронні рахунки мають низку переваг:
Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Водночас це не стосується інших комунальних послуг, зокрема, холодної води та світла.
Тарифи на електроенергію підвищили з 1 червня. З 1 липня планували підвищити вартість води, проте рішення скасували.