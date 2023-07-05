Киевлянам разрешили отказаться от бумажных счетов за коммуналку

Киевляне смогут отказаться от бумажных счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 10 июля можно будет использовать только электронные версии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Яз отметили в пресс-службе, решение было принято в связи с многочисленными обращениями потребителей.
Отказаться от бумажных счетов-сообщений можно по всем адресам (объектам), если их у потребителя несколько.
Оплачивать коммуналку можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются услуги.
Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.
Процедура отказа от бумажного счета-сообщения:
Кроме того потребители могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты центров по ссылке.
Электронные счета обладают рядом преимуществ:
Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. В то же время, это не касается других коммунальных услуг, в частности, холодной воды и света.
Тарифы на электроэнергию повысили с 1 июня. С 1 июля планировали повысить стоимость воды, однако решение было отменено.