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Киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла

Фото: киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Мешканців Києва закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", - ідеться в повідомленні.

У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Також в КМДА для мешканців столиці опублікували правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті.

Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні зранку. Тепер у столиці діють відключення за графіками.

Також раніше ми писали, що у Києві станом на ранок, 4 листопада без світла 450 000 квартир. Мешканців столиці закликають максимально економити електроенергію.

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КиївЕлектроенергія