Киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", - ідеться в повідомленні.

У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Також в КМДА для мешканців столиці опублікували правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті.

Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.