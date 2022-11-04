Киевлян призывают не пользоваться лифтами из-за отключения света

Жителей Киева призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"Поскольку возможны отклонения от графиков, стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", - говорится в сообщении.
В Департаменте муниципальной безопасности отмечают, что из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины.
Также в КГГА для жителей столицы опубликовали правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте.
С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК .
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве отменили экстренные отключения света, введенные утром. Теперь в столице действуют отключения по графику.
Также раньше мы писали, что в Киеве на утро, 4 ноября без света 450 000 квартир. Жителей столицы призывают максимально экономить электроэнергию.
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