Киевлян призывают не пользоваться лифтами из-за отключения света

"Поскольку возможны отклонения от графиков, стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", - говорится в сообщении.

В Департаменте муниципальной безопасности отмечают, что из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины.

Также в КГГА для жителей столицы опубликовали правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте.

С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК .