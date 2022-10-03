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Киевлян призвали снова надевать маски и держать дистанцию: где именно

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Киев, Понедельник 03 октября 2022 13:24
Киевлян призвали снова надевать маски и держать дистанцию: где именно Фото: в Киеве призывают носить маски из-за роста коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Киева просят вернуться к ношению масок в общественных местах и транспорте из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Власти столицы призывают горожан быть в масках или респираторе в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей и учебных заведениях. Предпринимателей просят обеспечить безопасную дистанцию.

"Предпринимателей просим обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями", - говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве постоянно растет. За прошедшую неделю, с 26 сентября по 2 октября, в столице выявили 2515 случаев коронавируса, госпитализированы 242 человека. К сожалению, 22 человека скончались.

"Помните, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация", - подчеркнули в КГГА.

Напомним, с 22 сентября в Тернополе возобновили масочный режим из-за роста коронавируса.

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