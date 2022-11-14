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Киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла

Фото: киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Киян закликали дотримуватись правил протипожежної безпеки та придбати вогнегасники. Це допоможе убезпечити житло під час відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Закликаємо дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії", - пише пресслужба КМДА.

Дотримання правил протипожежної безпеки допоможе захистити свою оселю під час використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів.

"Будь ласка, споживайте електроенергію свідомо і будьте обережними! Разом переможемо", - додає КМДА.

Фото: киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла (Getty Images)

Нагадаємо, РБК-Україна писало список областей, де сьогодні, 14 листопада, знову вимикатимуть світло.

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