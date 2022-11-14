RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключений света

Фото: киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киевлян призвали соблюдать правила противопожарной безопасности и приобрести огнетушители. Это поможет обезопасить жилище при отключении света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии", - пишет пресс-служба КГГА.

Соблюдение правил противопожарной безопасности поможет защитить свой дом при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим", - добавляет КГГА.

Фото: киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключения света (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало список областей, где сегодня, 14 ноября, снова будут выключать свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине