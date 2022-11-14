Киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключений света

Киевлян призвали соблюдать правила противопожарной безопасности и приобрести огнетушители. Это поможет обезопасить жилище при отключении света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии", - пишет пресс-служба КГГА.
Соблюдение правил противопожарной безопасности поможет защитить свой дом при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим", - добавляет КГГА.
Фото: киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключения света (Getty Images)
Напомним, РБК-Украина писало список областей, где сегодня, 14 ноября, снова будут выключать свет.
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