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Киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключений света

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Понедельник 14 ноября 2022 11:47
Киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключений света Фото: киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киевлян призвали соблюдать правила противопожарной безопасности и приобрести огнетушители. Это поможет обезопасить жилище при отключении света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии", - пишет пресс-служба КГГА.

Соблюдение правил противопожарной безопасности поможет защитить свой дом при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим", - добавляет КГГА.

Фото: киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключения света (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало список областей, где сегодня, 14 ноября, снова будут выключать свет.

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