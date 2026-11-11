Киян закликали підготувати павербанки і мати вдома запас води

"Як ви зрозуміли, треба запас води мати все ж таки вдома. Питної і технічної", - сказав він.

Крім того, Пантелеєв зазначив, що ще однією інструкцією для мешканців столиці є наявність павербанків.

"Ми живемо в час таких інтенсивних обстрілів, які несуть як наслідок проблематику, з якою ми справляємося. Але на цей час необхідно все ж таки потерпіти", - підкреслив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.