Киян закликали підготувати павербанки і мати вдома запас води

Киянам на тлі масованих ворожих обстрілів необхідно мати вдома павербанки та запас води.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час телемарафону.
"Як ви зрозуміли, треба запас води мати все ж таки вдома. Питної і технічної", - сказав він.
Крім того, Пантелеєв зазначив, що ще однією інструкцією для мешканців столиці є наявність павербанків.
"Ми живемо в час таких інтенсивних обстрілів, які несуть як наслідок проблематику, з якою ми справляємося. Але на цей час необхідно все ж таки потерпіти", - підкреслив заступник голови КМДА.
Нагадаємо, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.
Зазначимо, у разі повного блекауту метро Києва працюватиме як укриття. Крім того, стало відомо, чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва".
РБК-Україна також писало, що у Київській області посилять режим світломаскування. В ОВА зазначили, що це має ускладнити дію російських засобів повітряного нападу.