Киевлян призвали подготовить павербанки и иметь дома запас воды

Киевлянам на фоне массированных вражеских обстрелов необходимо иметь дома павербанки и запас воды.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время телемарафона.
"Как вы поняли, нужно запас воды иметь все же дома. Питьевой и технической", - сказал он.
Кроме того, Пантелеев отметил, что еще одна инструкция для жителей столицы - наличие павербанков.
"Мы живем во время таких интенсивных обстрелов, которые несут в результате проблематику, с которой мы справляемся. Но в настоящее время необходимо все же потерпеть", - подчеркнул замглавы КГГА.
Напомним, в Киеве временно выключают наружное освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии.
Отметим, что в случае полного блекаута метро Киева будет работать как укрытие. Кроме того, стало известно, почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва".
РБК-Украина также писало, что в Киевской области усилят режим светомаскировки. В ОВА отметили, что это должно усложнить действие российских средств воздушного нападения.