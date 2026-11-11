Киевлян призвали подготовить павербанки и иметь дома запас воды

"Как вы поняли, нужно запас воды иметь все же дома. Питьевой и технической", - сказал он.

Кроме того, Пантелеев отметил, что еще одна инструкция для жителей столицы - наличие павербанков.

"Мы живем во время таких интенсивных обстрелов, которые несут в результате проблематику, с которой мы справляемся. Но в настоящее время необходимо все же потерпеть", - подчеркнул замглавы КГГА.

Напомним, в Киеве временно выключают наружное освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии.