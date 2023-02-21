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Киян закликали не ходити на водойми через відлигу та потепління

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Україна , Вівторок 21 лютого 2023 16:05
Киян закликали не ходити на водойми через відлигу та потепління Фото: рятувальники просять утриматися від ходіння по кризі (Віталій Носач, РБК-Украна)
Автор: Олена Черкасець

Столичні рятувальники закликають громадян не ризикувати життям, виходячи на тонкий лід у період температурних коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У Києві спостерігається потепління - за температури вище нуля вихід на кригу становить надзвичайну загрозу для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники радять киянам утриматись від виходу на кригу, однак, попри заклики фахівців, чимало людей, особливо рибалок, ігнорують застереження.

"Будьте уважними до ваших дітей, слідкуйте, щоб вони самостійно не виходили до водойм", - наголошують у КМДА.

Також у КМДА зазначили про необхідність повідомлень до екстренних служб за номером 101 у випадку, якщо побачили, що людина провалилася під лід.

Нагадаємо, 19 лютого четверо рибалок провалилися під лід у Київській області.

Читайте також: нещодавно рятівники знайшли тіло рибалки в водоймі села Іванівка Київської області, який впав під лід 19 лютого. Ще трьох людей вдалось врятувати.

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