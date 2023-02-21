Киевлян призвали не ходить на водоемы из-за оттепелей и потепления

Столичные спасатели призывают граждан не рисковать жизнью, выходя на тонкий лед в период температурных колебаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве наблюдается потепление - при температуре выше нуля выход на лед представляет чрезвычайную угрозу жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют киевлянам воздержаться от выхода на лед, однако, несмотря на призывы специалистов, многие, особенно рыбаки, игнорируют предостережения.

"Будьте внимательны к вашим детям, следите, чтобы они самостоятельно не выходили к водоемам", - отмечают в КГГА.

Также в КГГА отметили необходимость сообщений в экстренные службы по номеру 101 в случае, если увидели, что человек провалился под лед.