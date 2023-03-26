Киевлян и жителей области предупредили о звуках взрывов

В Киевской области и Киеве сегодня, 26 марта, местные жители могут слышать звуки взрывов. Они соединены с плановыми работами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

В Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы. В этой связи в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно сообщалось, что с 24 февраля 2022 года украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских захватчиков.

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