Киевлян предупреждают об ограничении движения на одной из улиц: где и на сколько

С 22 мая на улице Стройиндустрии в Киеве частично ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтом дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Сообщается, что ремонт на улице Стройиндустрии в Киеве продлится с 22 мая по 10 июня. В этот период КП ДЭУ "Магистраль" будет проводить текущий ремонт: обновят смотровые колодцы, ливнеприемники и уложат новый слой асфальтобетона.

Движение по улице полностью не будут перекрывать - работы будут выполнять поэтапно, чтобы сохранить возможность проезда.



Схема ограничения движения на улице Стройиндустрии в Киеве с 22 мая по 10 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")

Коммунальщики просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за временные неудобства.