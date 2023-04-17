Киян попередили про жовту воду з-під кранів: чи варто хвилюватися

У Києві вода з-під кранів може забарвитися у жовтий колір через весняний паводок. Але це не впливає на погіршення її якості.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на "Київводоканал".

"Рівень та якість води у Дніпрі напряму впливають на технологічні процеси водопідготовки. Весняний паводок в цьому році відрізняється своєю стрімкістю і масштабністю, і Київська ГЕС почала інтенсивний скид води, що призвело до залпового погіршення якості води в річці", - йдеться в повідомленні.

При цьому звертають увагу киян на те, що під час паводку може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість.

"Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір", - вказано в повідомленні.

У "Київводоканалі" пояснили, що цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність.

"Наші фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що у трьох областях України велика вода почала підтоплювати цілі села та домашні господарства. Рівень води піднявся у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Підтоплення торкнулися Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Додамо, раніше в КМДА попереджали, що в Києві та області внаслідок опадів можливі підтоплення у низці районів. Зокрема, їх вже зафіксували в Броварському районі.

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