Киян попередили про "жовтий" рівень небезпеки 29 грудня

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, яку погоду прогнозували синоптики на сьогодні, 29 грудня. Зауважимо, що по території Україні опадів не очікується, а максимальна температура підніметься до 4° тепла.

Зауважимо, що під час туману водіям варто дотримуватись основних правил безпеки під час руху. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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