Киевлян предупредили о "желтом" уровне опасности 29 декабря

Администрация предупредила жителей столицы об опасных метеорологических явлениях, которые завтра ожидаются в Киеве.

"Завтра, 29 декабря, в Киеве утром и ночью туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Будьте внимательны и осторожны!", - пояснили в КГГА.

В то же время, по данным администрации, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.