Киевлян предупредили о "желтом" уровне опасности 29 декабря

Столицу Украины завтра, 29 декабря накроет густой туман. В связи с этим жителей предупредили о "желтом" уровне опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Администрация предупредила жителей столицы об опасных метеорологических явлениях, которые завтра ожидаются в Киеве.
"Завтра, 29 декабря, в Киеве утром и ночью туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Будьте внимательны и осторожны!", - пояснили в КГГА.
В то же время, по данным администрации, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, какую погоду прогнозировали синоптики на сегодня, 29 декабря. Заметим, что по территории Украины осадков не ожидается, а максимальная температура поднимется до 4° тепла.
Заметим, что во время тумана водителям следует придерживаться основных правил безопасности во время движения. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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