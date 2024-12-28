ua en ru
Сб, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Киян попередили про "жовтий" рівень небезпеки 29 грудня

Київ, Субота 28 грудня 2024 17:33
UA EN RU
Киян попередили про "жовтий" рівень небезпеки 29 грудня Фото: в Києві очікується туман (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Столицю України завтра, 29 грудня накриє густий туман. У зв'язку з цим жителів попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Адміністрація попередила мешканців столиці про небезпечні метеорологічні явища, які завтра очікуються в Києві.

"Завтра, 29 грудня, у Києві вранці та вночі туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий. Будьте уважні та обережні!", - пояснили в КМДА.

Водночас, за даними адміністрації, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, яку погоду прогнозували синоптики на сьогодні, 29 грудня. Зауважимо, що по території Україні опадів не очікується, а максимальна температура підніметься до 4° тепла.

Зауважимо, що під час туману водіям варто дотримуватись основних правил безпеки під час руху. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
По Україні почали вводити екстрені відключення світла
По Україні почали вводити екстрені відключення світла
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту