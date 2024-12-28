Киян попередили про "жовтий" рівень небезпеки 29 грудня

Столицю України завтра, 29 грудня накриє густий туман. У зв'язку з цим жителів попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Водночас, за даними адміністрації, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

"Завтра, 29 грудня, у Києві вранці та вночі туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий. Будьте уважні та обережні!", - пояснили в КМДА.

Адміністрація попередила мешканців столиці про небезпечні метеорологічні явища, які завтра очікуються в Києві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, яку погоду прогнозували синоптики на сьогодні, 29 грудня. Зауважимо, що по території Україні опадів не очікується, а максимальна температура підніметься до 4° тепла.

Зауважимо, що під час туману водіям варто дотримуватись основних правил безпеки під час руху. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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