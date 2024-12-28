Киевлян предупредили о "желтом" уровне опасности 29 декабря

Столицу Украины завтра, 29 декабря накроет густой туман. В связи с этим жителей предупредили о "желтом" уровне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Администрация предупредила жителей столицы об опасных метеорологических явлениях, которые завтра ожидаются в Киеве. "Завтра, 29 декабря, в Киеве утром и ночью туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Будьте внимательны и осторожны!", - пояснили в КГГА. В то же время, по данным администрации, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.