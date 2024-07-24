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Киян попередили про забруднення повітря: може впливати на самопочуття

Фото: у Києві спостерігається забруднення повітря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 24 липня, зафіксовано забруднення повітря. Це може спричинити погане самопочуття у мешканців столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.

Згідно з даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря 23 липня було зафіксовано, що середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації.

"Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня - перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", - зазначили в Укргідрометцентрі.

При цьому, як додали синоптики, спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі і інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду).

Поліпшення ситуації може статися 29-30 липня.

Прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, в Україні завтра, 25 липня, очікується спека, але не в усіх регіонах. Зокрема, у західних областях температура становитиме +20…+25 градусів, там можливі дощі та грози.

При цьому у східних регіонах країни очікується суха та спекотна погода, +27…+30 градусів.

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ГідрометцентрКиївЗабруднення повітря