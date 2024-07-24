Киян попередили про забруднення повітря: може впливати на самопочуття

Згідно з даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря 23 липня було зафіксовано, що середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації.

"Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня - перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", - зазначили в Укргідрометцентрі.

При цьому, як додали синоптики, спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі і інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду).

Поліпшення ситуації може статися 29-30 липня.