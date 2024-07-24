Киян попередили про забруднення повітря: може впливати на самопочуття

У Києві сьогодні, 24 липня, зафіксовано забруднення повітря. Це може спричинити погане самопочуття у мешканців столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.
Згідно з даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря 23 липня було зафіксовано, що середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації.
"Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня - перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", - зазначили в Укргідрометцентрі.
При цьому, як додали синоптики, спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі і інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду).
Поліпшення ситуації може статися 29-30 липня.
Нагадаємо, в Україні завтра, 25 липня, очікується спека, але не в усіх регіонах. Зокрема, у західних областях температура становитиме +20…+25 градусів, там можливі дощі та грози.
При цьому у східних регіонах країни очікується суха та спекотна погода, +27…+30 градусів.
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