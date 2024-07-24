Киевлян предупредили о загрязнении воздуха: может влиять на самочувствие

В Киеве сегодня, 24 июля, зафиксировали загрязнение воздуха. Это может вызывать плохое самочувствие у жителей столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.
Согласно данным стационарных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 23 июля было зафиксировано, что среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации.
"В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня - превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", - отметили в "Укргидрометцентре".
При этом, как добавили синоптики, жаркая и сухая погода будет способствовать накоплению в воздухе и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида).
Улучшение ситуации может произойти 29-30 июля.
Напомним, в Украине завтра, 25 июля, ожидается жара, но не во всех регионах. В частности, в западных областях температура составит +20…+25 градусов, там возможны дожди и грозы.
При этом в восточных регионах страны ожидается сухая и жаркая погода, +27…+30 градусов.
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