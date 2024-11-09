Киян попередили про туман у неділю та дали поради

За даними Укргідрометцентру, завтра в столиці очікується туман, який оцінюють, як І рівень небезпечності, а саме жовтий.

Правоохоронці нагадали правила поведінки на дорозі під час туману

Для водіїв:

переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;

обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;

відмовтеся від ризикованих маневрувань;

збільшуйте дистанцію між автомобілями;

користуйтеся засобами пасивної безпеки;

під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Для пішоходів: