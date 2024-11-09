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Киевлян предупредили о тумане в воскресенье и дали советы

Фото: какой будет погода в Украине 10 ноября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 10 ноября, в Киеве ожидается туман. Автомобилистов предупредили об опасности на дороге и дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

По данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидается туман, который оценивают как уровень опасности, а именно желтый.

Правоохранители напомнили правила поведения на дороге во время тумана

Для водителей:

  • убедитесь в технической исправности транспортного средства;
  • выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
  • откажитесь от рискованных маневрирований;
  • увеличивайте дистанцию между автомобилями;
  • пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
  • Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Для пешеходов:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • не выбегайте на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности;
  • выделите себя, надев световозвращающие элементы.

 

 

Напомним, что синоптики уже дали прогноз на завтра в Украине.

Заметим, что с приходом ноября 2024 года в Украине начало холодать.

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