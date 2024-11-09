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Киян попередили про туман у неділю та дали поради

Київ, Субота 09 листопада 2024 21:14
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Киян попередили про туман у неділю та дали поради Фото: якою буде погода в Україні 10 листопада (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 10 листопада, в Києві очікується туман. Автомобілістів попередили про небезпеку на дорозі та дали поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

За даними Укргідрометцентру, завтра в столиці очікується туман, який оцінюють, як І рівень небезпечності, а саме жовтий.

Правоохоронці нагадали правила поведінки на дорозі під час туману

Для водіїв:

  • переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;
  • обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
  • відмовтеся від ризикованих маневрувань;
  • збільшуйте дистанцію між автомобілями;
  • користуйтеся засобами пасивної безпеки;
  • під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Для пішоходів:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, що синоптики вже дали прогноз на завтра в Україні.

Зауважимо, що з приходом листопада 2024 в Україні почало холодати. Синоптики прогнозували, що температура повітря у листопаді впаде на 5-7 градусів.

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