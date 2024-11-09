Киян попередили про туман у неділю та дали поради
Фото: якою буде погода в Україні 10 листопада (Getty Images)
Завтра, 10 листопада, в Києві очікується туман. Автомобілістів попередили про небезпеку на дорозі та дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.
За даними Укргідрометцентру, завтра в столиці очікується туман, який оцінюють, як І рівень небезпечності, а саме жовтий.
Правоохоронці нагадали правила поведінки на дорозі під час туману
Для водіїв:
- переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;
- обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
- відмовтеся від ризикованих маневрувань;
- збільшуйте дистанцію між автомобілями;
- користуйтеся засобами пасивної безпеки;
- під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Для пішоходів:
- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.
Нагадаємо, що синоптики вже дали прогноз на завтра в Україні.
Зауважимо, що з приходом листопада 2024 в Україні почало холодати. Синоптики прогнозували, що температура повітря у листопаді впаде на 5-7 градусів.
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