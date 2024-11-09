Киевлян предупредили о тумане в воскресенье и дали советы
Фото: какой будет погода в Украине 10 ноября (Getty Images)
Завтра, 10 ноября, в Киеве ожидается туман. Автомобилистов предупредили об опасности на дороге и дали советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.
По данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидается туман, который оценивают как уровень опасности, а именно желтый.
Правоохранители напомнили правила поведения на дороге во время тумана
Для водителей:
- убедитесь в технической исправности транспортного средства;
- выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
- откажитесь от рискованных маневрирований;
- увеличивайте дистанцию между автомобилями;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
- Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
Для пешеходов:
- переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- не выбегайте на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности;
- выделите себя, надев световозвращающие элементы.
Напомним, что синоптики уже дали прогноз на завтра в Украине.
Заметим, что с приходом ноября 2024 года в Украине начало холодать.
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