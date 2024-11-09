Киевлян предупредили о тумане в воскресенье и дали советы

Завтра, 10 ноября, в Киеве ожидается туман. Автомобилистов предупредили об опасности на дороге и дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

По данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидается туман, который оценивают как уровень опасности, а именно желтый.

Правоохранители напомнили правила поведения на дороге во время тумана

Для водителей:

убедитесь в технической исправности транспортного средства;

выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;

откажитесь от рискованных маневрирований;

увеличивайте дистанцию между автомобилями;

пользуйтесь средствами пассивной безопасности;

Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Для пешеходов: