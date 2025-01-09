Киян попередили про технологічний шум у низці районів: в чому причина

У низці районів Києва може лунати технологічний шум. Це пов'язано з регламентними випробуваннями обладнання на одному з великих теплоджерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків - це контрольований виробничий процес . Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - додали в КМДА.

Як пише КМДА, випробування проходитимуть з 15:00 до 18:00 .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що про надмірний шум у Києві попереджали в кінці листопада. Тоді ж звук був пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста.

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