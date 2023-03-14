Киян попередили про сильний вітер до кінця доби і дали поради

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 14 березня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності - жовтий.

Місцевих жителів попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Своєю чергою в КМДА закликали киян під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні сьогодні буде сухою, проте вітряною. Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс.

Додамо, також синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.

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