ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без дощу та снігу, але вітряно: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна , Вівторок 14 березня 2023 07:00
Без дощу та снігу, але вітряно: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода 14 березня буде сухою, без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 14 березня, погода в Україні буде сухою, проте вітряною. Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень буде мінлива хмарність, дощу та снігу не прогнозується. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У північних, західних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +9 до +14 градусів тепла, на Прикарпатті до +18.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до -2 градусів. У Карпатах та на сході до -6 градусів.

Без дощу та снігу, але вітряно: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень та вночі без опадів. Вітер південний, можливі пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вдень очікується +11 +13 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +3 градуси.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данила Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України