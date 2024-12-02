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Киян попередили про сильний туман та нагадали про небезпеку на дорогах

Понеділок 02 грудня 2024 08:17
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Киян попередили про сильний туман та нагадали про небезпеку на дорогах Ілюстративне фото: туман очікується у Києві 2 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві в найближчу годину очікується туман. Він протримається до першої половини понеділка, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у Києві найближчими годинами очікується туман. Він протримається до першої половини дня.

Прогнозована видимість - 200-500 метрів. У зв'язку з цим у місті оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам радимо:

  • бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
  • використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Раніше РБК-Україна писало про те, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.

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