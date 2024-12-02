Киян попередили про сильний туман та нагадали про небезпеку на дорогах

У Києві в найближчу годину очікується туман. Він протримається до першої половини понеділка, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у Києві найближчими годинами очікується туман. Він протримається до першої половини дня. Прогнозована видимість - 200-500 метрів. У зв'язку з цим у місті оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки. Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки: відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей. Пішоходам радимо: бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

використовувати світлоповертальні елементи в одязі.