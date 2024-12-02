Киян попередили про сильний туман та нагадали про небезпеку на дорогах
Ілюстративне фото: туман очікується у Києві 2 грудня (Getty Images)
У Києві в найближчу годину очікується туман. Він протримається до першої половини понеділка, 2 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, у Києві найближчими годинами очікується туман. Він протримається до першої половини дня.
Прогнозована видимість - 200-500 метрів. У зв'язку з цим у місті оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.
Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам радимо:
- бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
- використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
Раніше РБК-Україна писало про те, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.
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