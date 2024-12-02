Киевлян предупредили о сильном тумане и напомнили об опасности на дорогах
Иллюстративное фото: туман ожидается в Киеве 2 декабря (Getty Images)
В Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины понедельника, 2 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины дня.
Прогнозируемая видимость – 200-500 метров. В этой связи в городе объявлен первый, желтый, уровень опасности.
Советуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки:
- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
Пешеходам советуем:
- быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
- использовать световозвращающие элементы в одежде.
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