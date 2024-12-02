Киевлян предупредили о сильном тумане и напомнили об опасности на дорогах

В Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины понедельника, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Советуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки:

Прогнозируемая видимость – 200-500 метров. В этой связи в городе объявлен первый, желтый, уровень опасности.

По данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины дня.

Ранее РБК-Украина писала о том, какой может быть погода в Украине в течение декабря .

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