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Киян попередили про сильні пориви вітру завтра

Київ, Субота 04 листопада 2023 15:43
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Киян попередили про сильні пориви вітру завтра Фото: в Києві очікуються вітри (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Синоптики повідомили, що завтра, 5 листопада, в Києві очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

"Завтра, 5 листопада, у столиці очікуються пориви вітру 17-22 м/с", - повідомили синоптики.

Фахівці рекомендують під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водночас в Київській міській державній адміністрації повідомили, що у випадку падіння дерева, чи зломаної гілки на дорозі необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Негода в Україні

Нагадаємо, минулими вихідними західні, північні та центральні області України накрила руйнівна негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, тоді у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.

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