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Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища

Фото: в Києві попередили про небезпечні метеорологічні явища (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні, 29 березня, було оголошено І рiвень небезпечності. Жителів та гостей столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища, зокрема через грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Очікується, що гроза триватиме до кінця цієї доби.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня гроза (І рiвень небезпечності, жовтий)", - йдеться в заяві адміністрації

Також киян просять "не лякатися грому".

Додамо, РБК-Україна публікувало кадри, як вирує сьогоднішня негода у столиці.

Крім того, у КМВА нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги потрібно прямувати до укриття.

Якою буде погода в Україні до кінця березня

Раніше синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі зазначала, що цими вихідними, 30-31 березня, погода буде "ніби квітень".

За її словами, в Україні на вихідних скрізь очікується сонячна погода та температура +20 +25 градусів. Однак 30 березня на сході буде трохи холодніше -+1 5+18 градусів.

У Києві вихідними світитиме сонце, а температура повітря прогріється до +20 +22 градуси, йдеться в прогнозі синоптика.

Додамо, раніше синоптики вказували, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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