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Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях

Фото: в Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня, 29 марта, был объявлен I уровень опасности. Жителей и гостей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях, в частности из-за грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Ожидается, что гроза продлится до конца этих суток.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в г. Киеве. В ближайшее время с продлением до конца суток 29 марта гроза (И уровень опасности, желтый)", - говорится в заявлении администрации

Также киевлян просят "не пугаться грома".

Добавим, РБК-Украина публиковало кадры, как бушует сегодняшняя непогода в столице.

Кроме того, в КГВА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги следует направляться к укрытию.

Какая будет погода в Украине до конца марта

Ранее синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе отмечала, что в эти выходные, 30-31 марта, погода будет "как апрель".

По ее словам, в Украине на выходных везде ожидается солнечная погода и температура +20+25 градусов. Однако 30 марта на востоке будет чуть-чуть холоднее -+1 5+18 градусов.

В Киеве в выходные светит солнце, а температура воздуха прогреется до +20 +22 градуса, говорится в прогнозе синоптика.

Добавим, ранее синоптики указывали, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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