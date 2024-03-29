Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях

В Киеве сегодня, 29 марта, был объявлен I уровень опасности. Жителей и гостей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях, в частности из-за грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Ожидается, что гроза продлится до конца этих суток.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в г. Киеве. В ближайшее время с продлением до конца суток 29 марта гроза (И уровень опасности, желтый)", - говорится в заявлении администрации
Также киевлян просят "не пугаться грома".
Добавим, РБК-Украина публиковало кадры, как бушует сегодняшняя непогода в столице.
Кроме того, в КГВА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги следует направляться к укрытию.
Ранее синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе отмечала, что в эти выходные, 30-31 марта, погода будет "как апрель".
По ее словам, в Украине на выходных везде ожидается солнечная погода и температура +20+25 градусов. Однако 30 марта на востоке будет чуть-чуть холоднее -+1 5+18 градусов.
В Киеве в выходные светит солнце, а температура воздуха прогреется до +20 +22 градуса, говорится в прогнозе синоптика.
Добавим, ранее синоптики указывали, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.
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