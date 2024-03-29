Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях

Ожидается, что гроза продлится до конца этих суток.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в г. Киеве. В ближайшее время с продлением до конца суток 29 марта гроза (И уровень опасности, желтый)", - говорится в заявлении администрации

Также киевлян просят "не пугаться грома".

Добавим, РБК-Украина публиковало кадры, как бушует сегодняшняя непогода в столице.

Кроме того, в КГВА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги следует направляться к укрытию.

Какая будет погода в Украине до конца марта

Ранее синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе отмечала, что в эти выходные, 30-31 марта, погода будет "как апрель".

По ее словам, в Украине на выходных везде ожидается солнечная погода и температура +20+25 градусов. Однако 30 марта на востоке будет чуть-чуть холоднее -+1 5+18 градусов.

В Киеве в выходные светит солнце, а температура воздуха прогреется до +20 +22 градуса, говорится в прогнозе синоптика.