Киян попередили про повторну грозу до кінця доби: що відомо

Злива у Києві

Нагадаємо, що сьогодні вдень, близько 15:40, столицю накрила потужна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

Пізніше вже офіційно було підтверджено, що у Києві через значну зливу є проблеми з рухом транспорту на низці вулиць міста.

Зокрема, перший заступник начальника Патрульної поліції Києва Олексій Білошицький уточнив, де саме є проблеми.

"До уваги учасників дорожнього руху. Через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.