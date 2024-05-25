Киян попередили про погіршення повітря через пожежу: у яких районах

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні запустили застосунок "ЕкоЗагроза". Там зокрема можна перевірити якість повітря та радіації по всій території України.

Детальніше про застосунок та його функціонал, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.