RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из-за пожара: в каких районах

Фото: возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева (freepik_com)
Автор: Карина Левицкая

В случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. Это связано с пожаром в Вышгородском районе,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, задымление возможно, в частности, в Оболонском и Подольском районах.

Специалисты советуют следовать советам при задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе.
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми. При открытии окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
  • проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

 

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что на этой неделе в Украине запустили приложение "ЭкоУгроза". Там можно проверить качество воздуха и радиации по всей территории Украины.

Подробнее о приложении и его функционале можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев