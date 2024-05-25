Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из-за пожара: в каких районах

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что на этой неделе в Украине запустили приложение "ЭкоУгроза". Там можно проверить качество воздуха и радиации по всей территории Украины.

Подробнее о приложении и его функционале можно узнать в материале РБК-Украина.

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