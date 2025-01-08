Киян попередили про погіршення погодних умов

Прогноз погоди на 9 січня

Нагадаємо, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, в Україні завтра, 9 січня очікується потепління.

Зокрема, температура повітря протягом дня становитиме від +4 до +9 градусів, у західних областях та у південній частині від +8 до +14 градусів.

При цьому в Києві очікується суха погода без опадів.

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